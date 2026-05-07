中東情勢によるガソリン価格の高騰などを緩和するための政府の補助金が膨らみ、3月の支給総額はおよそ1800億円にのぼったことが分かりました。ガソリン補助金は1リットルあたりの全国平均価格を170円程度に抑えるように支給されていて、直近となる4月30日からの補助額は1リットルあたり39円70銭で、補助がなければおよそ210円となります。補助金は「燃料油価格激変緩和基金」からガソリンのほか軽油や灯油などにも支給されていて、