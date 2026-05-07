ロシアは9日に対ドイツ戦勝記念日の行事を行いますが、ウクライナ側が妨害した場合、大規模な報復攻撃を行う可能性があるとして、首都キーウに駐在する各国の外交官に退避警告を行ったと明らかにしました。ロシア国防省は、9日の対ドイツ戦勝記念日にあわせて、ウクライナに対して8日から9日にかけて停戦を宣言しています。こうした中、ロシアのザハロワ報道官は、ウクライナが戦勝記念日を妨害した場合、大規模なミサイル攻撃を行