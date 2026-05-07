JR東日本によりますと、京浜東北線は鶴見と川崎の間で起きた人身事故のため、全線で上下線の運転を見合わせています。この影響で、東海道線も全線で上下線の運転を見合わせています。運転再開は午後8時10分ごろになる見通しです。