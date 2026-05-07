日本ハム、巨人、中日で活躍した中田翔氏が７日、自身のインスタグラムを更新。「写真見返してたらめっちゃ懐かしいのいっぱい出てきた！！笑笑」と記し、１８年間の現役時代の写真１２枚を投稿した。１枚目は巨人時代の後輩・秋広（ソフトバンク）とどこかうれしそうにランニングする写真。金色短髪の日本ハム時代や、オールスターに出場した際のもの、中日時代のオフショットもあった。フォロワーからは「大好きシーンの大