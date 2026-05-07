福島県郡山市の磐越道で、新潟の北越高校ソフトテニス部員を乗せたマイクロバスが事故を起こし、17歳の男子生徒が死亡した。68歳の運転手は「曲がりきれなかった」と供述し、警察は過失運転致死傷で逮捕する方針を固めた。学校と運営会社が取材に応じたが、バスをレンタルした経緯や運転手の手配などをめぐり、白バス行為など責任の所在が問われている。「曲がりきれなかった」マイクロバス運転手(68)を逮捕へ6日、福島県郡山市の