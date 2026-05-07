宮内庁は７日、上皇ご夫妻が両国国技館（東京都墨田区）で１０日に予定されていた大相撲５月場所の観戦を取りやめると発表した。上皇后さまに少し疲れの様子が見られるためという。発表によると、病気に起因するものではないとみられるが、９１歳の上皇后さまの年齢を考慮し、側近が侍医と相談して中止を決めた。ご夫妻も了承されたという。