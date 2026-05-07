「なにわ男子」の高橋恭平（26）が7日、TOHOシネマズ梅田（大阪市北区）で開かれた主演映画「山口くんはワルくない」（監督守屋健太郎、6月5日公開）の試写会で舞台あいさつした。大阪での最速試写会。コワモテの関西弁転校生で、素顔は照れ屋で優しいピュアボーイの山口くんを熱演した高橋は、劇中で予測不能な三角関係となる郄橋ひかる、岩荑洋志、3人のクラスメイトを演じたAmBitious・永岡蓮王（関西ジュニア