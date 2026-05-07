「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第１日」（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）プロ２年目を迎える大久保柚希（２３）＝加賀電子＝が３バーディー、１ボギーの７０でラウンド。首位・福山恵梨と２打差の２位につけた。昨年の日本女子プロゴルフ選手権に続く、自身２度目となるメジャー大会。特別な空気を感じながらのスタート間もない２番パー４で、８メートルのバーディーパットを沈めて、落ち着いてコースに向か