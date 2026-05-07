【ＳＫＥ４８運営トップ３インタビュー（６）】アイドルグループ「ＳＫＥ４８」は２０２８年１０月５日で２０周年を迎える。再来年のアニバーサリーイヤーに向けてグループはどう動いていくのか。ＳＫＥ４８の親会社である株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒの大出悠史社長（４３）、株式会社ＳＫＥの北川謙二代表取締役社長（４６）、大山武志代表取締役（５４）が決意と覚悟を語った。――ＳＫＥ４８は今年で１８年目ですが、今後さら