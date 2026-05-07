和歌山からAbemaTVの人気番組「ラップスタア誕生」を経て彗星の如く現れ、変幻自在な声と表現力で瞬く間にシーンを席巻してきた7が、初となるワンマンライブWWW presents 7 ONE MAN LIVE『7 Star』を8月7日（金）、WWW Xにて開催する。鋭利なラップから情緒的なメロウチューンまでを自在に操り、全国各地のフェスや客演で磨き上げられた彼女が満を持して挑むこの夜は、和歌山から全国へと突き抜けていった軌跡と、その先にある未来