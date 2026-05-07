鈴木農林水産相は5月7日、福岡市を訪れ、ことし2月に中国漁船を拿捕した水産庁の漁業取締船を視察しました。 鈴木農水相は7日午後4時半ごろ、博多港を訪れ、水産庁漁業取締本部福岡支部の漁業取締船「白鴎丸」を視察しました。そして、任務に当たる職員に対し訓示しました。■鈴木農水相「皆さんの日々の活動が、日本の水産資源を守ることにつながると思っています。」 白鴎丸はことし2月、長崎県五島市沖で日本のEEZ