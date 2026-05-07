三重県津市で今年3月、信号無視で事故を起こしそのまま逃げたとして、35歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、鈴鹿市の無職・山川翔平容疑者(35)です。山川容疑者は今年3月、津市栗真小川町の国道で、赤信号を無視してライトバンで交差点に進入し、右から走ってきた乗用車に衝突してそのまま逃げた疑いが持たれています。乗用車は事故の弾みで横転し、運転していた女性(42)は軽いケガをしました。山川容疑者は現場に