上田市で全国一の暑さとなる30.4度を観測した7日、消防によりますと、長野県内では熱中症の疑いで2人が搬送されたということです。佐久市では90代の女性が意識のない状態で病院に運ばれ、松本市では遠足帰りの7歳の男の子が救急搬送され中等症とみられています。7日の県内は各地で気温が上がり、真夏日となった上田以外にも、安曇野市穂高で29.9度など、県内30の観測地点のうち24地点で、今年一番の暑さとなりました。