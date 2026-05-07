6日、高校の部活で移動中のマイクロバスが、福島県の高速道路でガードレールなどに突っ込み1人が死亡、多数の重軽傷者が出る事故が起きました。バスはレンタカーで運転手は学校関係者ではない無職の男性でしたが…、静岡県内の高校では同じような部活の移動でどうしているのでしょうか。取材しました。新潟市の北越高校。男子ソフトテニス部の部員20人が6日、部活の遠征で福島に向かう途中、事故に巻き込まれま