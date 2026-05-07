楽天のホセ・ウレーニャ投手（３４）が８日の西武戦（ベルーナドーム）に先発する。今季加入の右腕はここまで５試合に登板して１勝１敗、防御率３・９６。加入後初の中５日での先発マウンドに臨む助っ人が、好調の西武打線を封じ込める。９日の２戦目は古謝が中７日で先発する見通しとなった。中６日でローテを回るのが通例で古謝は当初８日に先発すると見られていたが、６日の練習で登板３日前調整を実施。今季初白星を目指