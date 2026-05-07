毎日杯勝ち馬で皐月賞は１８着に終わったアルトラムス（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父イスラボニータ）は日本ダービー（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）を目指す。社台サラブレッドクラブが７日、発表した。この日、社台ファーム鈴鹿から栗東トレセンへ帰厩。先週後半から坂路入りを再開。状態も良好なことから参戦を目指すことになった。同馬は昨年１１月の新馬戦で勝利。重賞初挑戦のシンザン記念で３着と奮