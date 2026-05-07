楽天・平良竜哉内野手（２７）が８日の西武戦（ベルーナＤ）で球団タイ記録となる４試合連続本塁打に挑む。４月２９日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）でプロ初本塁打。２２試合に出場して打率２割６分７厘、４本塁打、５打点で、現在は３試合連発中と絶好調だ。「塁に出ることを意識した結果がたまたま本塁打になっている。毎日ヒットを打てるように頑張りたい」。自然体で臨み、浅村、ブラッシュ、フェルナンデス、山崎武司（２度