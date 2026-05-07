自民党は7日、確定した刑事裁判をやり直す「再審」について、制度の見直しを盛り込んだ刑事訴訟法改正案を審査しましたが、異論が相次ぎ、結論は来週以降に持ち越しとなりました。刑事訴訟法改正案をめぐっては、法務省と、法案を審査する自民党の一部議員との間で対立が続いています。7日に行われた自民党の会議で、法務省は、検察官による抗告を「原則禁止」とすることを法案の付則に盛り込む修正案を示しました。「原則禁止」と