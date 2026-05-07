福島県郡山市で住宅が燃え、火は近くの山林に燃え移りました。火事があったのは、福島県郡山市の住宅です。7日午後2時過ぎ、「建物から火が出ている。近くの山林に燃え移りそうだ」と警察に通報がありました。警察や消防によりますと、住宅など6棟が燃え、火は住宅の裏にある山林にも燃え移ったということです。近くに住む人「火がすごかった、スギの木がだいぶ燃えていた」女性1人が煙を吸うなどして搬送されましたが、命に別条は