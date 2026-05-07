Mリーグ機構は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月7日の第1試合に出場する4選手を発表した。2日目、ついに首位に浮上したKONAMI麻雀格闘倶楽部。2位に106ポイント差をつける中、このまま独走するのか。他の3チームが追撃するのか。【映像】KONAMI麻雀格闘倶楽部、独走？他の3チームは？（中継）ファイナルに入り一気にポイントを伸ばしたKONAMI麻雀格闘倶楽部。セミファイナルシリーズ後半から調子が上向いた