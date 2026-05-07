ケンタッキーフライドチキンは、2026年5月7日からの価格改定に合わせて、6月2日までの期間限定で、「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンと、KFC会員限定キャンペーンの「週替わりサイドクーポン」配信を実施しています。チョコパイ、ビスケットも対象5月7日から価格改定に踏み切ったケンタッキーは、値上げ後でも引き続きお得を感じられるキャンペーンを展開していきます。その第1弾として「カーネルクリスピー1ピース半