5月7日、B2リーグのライジングゼファーフクオカは、井手拓実を同日15時付でBリーグ自由交渉選手リストに公示することを発表した。 福岡県出身で現在26歳の井手は、174センチ72キロのポイントガード。福岡第一高校、日本体育大学を経て、2021年に広島ドラゴンフライズへ加入しプロキャリアをスタートさせた。その後、大阪エヴェッサ、アースフレンズ東京Zを経て、2025－26シ