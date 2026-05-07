災害が発生した際に被害を最小限に抑えるため、県が取り組む防災対策について話し合う岡山県防災会議が開かれました。 【写真を見る】岡山県防災会議国の防災基本計画修正を受け県の計画も見直し災害派遣チームによる福祉サービスを自宅や車の中に避難している人にも提供など【岡山】 国が修正した防災基本計画を踏まえ、県の計画を見直すために開かれた会議です。 これまでは、原則避難所に限られていた災害