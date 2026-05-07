Perfect World Gamesによる新作オープンワールドRPG『NTE: Neverness to Everness』が、4月29日に正式リリースを迎えた。 （関連：【画像あり】車の運転から電車やバスに乗った移動まで…“街ブラ”的特徴で人気を集める『NTE: Neverness to Everness』） 初日売上が約23億円を突破するほどのヒットを記録しているという同作だが、なぜここまで大きな成功を収めたのだろうか。本稿ではその“アジア的オ