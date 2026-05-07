きょうの山形県内は快晴となり各地で気温が上がりました。きょう日中の最高気温は山形で２８．５度まで上がるなど多くの地点で今年一番の暑さとなりました。 【写真を見る】山形県内は多くの地点で今年一番の暑さに！ 半袖の人や水遊びを楽しむ人の姿 藤井響樹アナウンサー「天童市の道の駅に来ています。午後３時になって手元の温度計は３２．８度を計測しています。日差しがぐっと肌に入り込んでくるような体感で朝に比