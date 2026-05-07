イラン代表を指揮するアミール・ガレノエイ監督が、FIFAワールドカップ2026への期待を語った。4大会連続7度目のW杯出場を決めたイラン代表。開催国を除き、3番目に今大会の出場が決定。日本代表が世界最速で出場を決めてから5日後に出場権を獲得した。アジアカップでは3度の優勝を誇り、アジアでは日本に次ぐ2位のポジションを長らく守っているイランだが、W杯ではグループステージを突破した経験がない状況。過去18試合でわ