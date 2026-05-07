【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月9日23時からNHK総合で『Venue101』#111が放送される。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 IMP. 「INVADER」 生田絵梨花 「今も、ありがとう」 SWEET STEADY 「SWEET STEP」 LiSA 「YES」 ※アーティスト名五十音順 ■世界進出したいIMP.とすいすてが大プレゼン大会 20万人を動員した初の全国アリーナツアーを完走したばかりのIMP.、そして幕張メッセで