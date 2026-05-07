7日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比160円安の6万2970円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万2833.84円に対しては136.16円高。出来高は3245枚となっている。 TOPIX先物期近は3831ポイントと前日比16ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.49ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 6297