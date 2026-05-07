上海新国際博覧中心で5月5日から8日を会期として、2026年中国国際自転車展覧会が開催されている。新華網が伝えた。「イノベーション駆動・スマートが未来をリードする」をテーマとする同展覧会の展示面積は16万平方メートル以上に達し、展示品は完成車、コア部品、スマートシステム、ライディング装備など全産業チェーンをカバーしており、出展者と来場者が技術交流や商談ができる国際的なプラットフォームが構築されている。（提