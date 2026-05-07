北海道・旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、飼育員の男が逮捕されて５月７日で１週間となります。警察は殺人の疑いも視野に捜査していますが、最大の物証となる遺体が一部しか見つかっていない中、犯行をいかに立証するかが今後のカギとなりそうです。旭川市の旭山動物園です。連休明けの７日も大勢の客で賑わっていました。動物園によりますと、ゴールデンウイークと重なった５月１日から６日までの来園