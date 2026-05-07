前川彰司さん（60）が再審無罪になった1986年の福井中3殺害事件について、法務省は7日、検察対応の問題点をまとめた書面を、再審制度見直しを議論する自民党の法務部会と司法制度調査会の合同会議に示した。担当検察官が供述と客観的事実の齟齬を把握しながら是正せずに有罪主張を続け、上司の指導も不十分だったとした。関係者が明らかにした。書面は「今般、再審手続きの在り方に関連するものとしてとりまとめた」と趣旨を記