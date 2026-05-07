大阪で活動する芸人6人で結成したバンド・ジュースごくごく倶楽部が7日、公式SNSを更新。音楽フェス『メトロック 2026』16日の東京公演への出演を最後に、ボーカルを務めるジンジャエール阪本（マユリカ・阪本）の脱退と、グループが一時活動休止することを発表した。【写真】喜びの瞬間！激闘の末、敗者復活を制したのはマユリカ同バンドは、【ご報告】と題した文書を投稿。「いつもジュースごくごく倶楽部を応援いただき、誠