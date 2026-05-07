日韓安全保障対話に出席した（左から）加野幸司防衛審議官、船越健裕外務事務次官ら＝7日、ソウル（共同）【ソウル共同】日韓両政府は7日、外務・防衛当局の次官級による安全保障対話をソウルの韓国外務省で開いた。両国による外務・防衛次官級の「2プラス2」実施は初めてで、従来の局長級から格上げした。核・ミサイル開発を続ける北朝鮮への対応や中東情勢、安保協力の拡大などについて意見交換した。日本からは船越健裕外務