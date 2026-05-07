卓球の世界選手権団体戦で、女子日本代表は早田ひな選手が37歳差対決を制するなど、メダル獲得に王手をかけました。ルクセンブルクとの決勝トーナメント2回戦。第3試合に臨む早田ひな選手の相手は、オリンピック6度出場の62歳、ニー・シャーリエン選手。25歳の早田選手とは、実に37歳差対決となります。早田選手はそんなレジェンド相手に、強烈なバックハンドなどで得点を重ねます。対するシャーリエン選手も反撃！ベテランらしい