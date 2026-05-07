千葉県鴨川市で計画中の大規模太陽光発電所（メガソーラー）を巡り、事業者が無許可で伐採した山林の復旧にめどが立っていないことが7日、県への取材で分かった。険しい地形で、事業者が示した計画を承認できていないという。