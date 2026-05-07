フリーアナウンサーの有働由美子（57）が7日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。有働は「おしのびデートなうショナイで」とつづり、世界的に大注目の動物言語学者・鈴木俊貴氏と、メディアアーティスト・落合陽一氏と大自然を楽しむオフショットを複数枚投稿。これにファンからは「あーとうとうこのお二人、出会ってしまいましたかー有働ちゃんMCで対談を企画してくださーい」「