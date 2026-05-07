中道改革連合は7日、「安定的な皇位継承に関する検討本部」の会合で「皇族が旧宮家の男系男子を養子に迎えることを認める」などの本部長案を提示しました。笠本部長が7日の会議で提示した案は、「皇族が旧宮家の男系男子を養子に迎えることを認める」。「女性皇族が結婚後も皇室に残ることを認める」、「その際の配偶者や子の身分については、しかるべき時に立法府の合意に基づいて適切に対応する」との内容です。党内で議論になっ