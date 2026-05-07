インスタグラム更新バレーボール女子日本代表の石川真佑が6日、自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーシーでのオフショットを公開し、ファンの間に反響が広がっている。石川は黒後愛（埼玉上尾メディックス）らとともにディズニーシーへ。被り物をつけ、満面の笑みを浮かべている。黒後も自身のインスタグラムで「#弾丸」「#ディズニー」「#行けたね「#楽しかったね」「#次何年後だろね」などとつづり、写真を公開。フ