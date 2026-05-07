ワールドレディスサロンパス杯初日国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯初日が7日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72で開催された。強い風と硬いグリーンが選手たちを苦しめる中、プロ2シーズン目の大久保柚季（加賀電子）が、3バーディー、1ボギーの70で回って2アンダー。持ち味の強気なパッティングで首位に2打差の2位につけた。今大会、姉がキャディーを務めている22歳。重圧のかかるグリーン上で心を整