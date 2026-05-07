【モデルプレス＝2026/05/07】キャスターの安藤優子が5月7日、自身のInstagramを更新。食卓の様子を公開し、注目を集めている。【写真】60代ベテランキャスター「組み合わせが斬新」牡蠣の春巻きメインの食卓◆安藤優子、GW明けの手料理公開安藤は「本日からまたまた通常モードです！」「昨日は東京に戻って、さよならゴールデンウィークのキッチンカウンター居酒屋開店！」とつづり、ゴールデンウィーク休暇を終えて東京に帰って