オンオフ使えるバッグを新調するなら、きちんと感や合わせやすさ、実用性にもこだわりたいところ。手に取りやすい価格で探すなら【ハニーズ】をチェックしてみて。4,000円以下で、大人コーデになじむ上品なバッグがそろっています。今回はそのなかから、A4サイズが収まるトートバッグをピックアップしました。 スクエアフォルム & シンプルデザインで使いやすい 【ハニーズ】「PCポー