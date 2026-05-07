6月、アユ釣りが解禁される上田市の千曲川。7日、地元の大学生がアユを守る活動に精を出しました。袋の中から川に放たれたアユの稚魚。7日、上田市の千曲川で長野大学の学生が地元の環境について考えました。放流したのは、琵琶湖産の約10センチのアユ130キロほどで、順調に育てばアユ釣りが解禁される6月までには15センチほどに成長するといいます。長野大学の学生「大きく育ってほしい」長野大学の学生「カワウとかに襲われず、