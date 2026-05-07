7日の県内は晴れて気温が上がり、長野県上田市の最高気温は30.4度と全国一番の暑さとなりました。ただ、1日の寒暖差も大きく、街では「服装に悩む」という声も聞かれました。松井美幸キャスター「上田駅前にやってきました。上田市内は朝から気温がぐんぐん上がっていまして、この時間の気温は、午後1時を過ぎたところですが、気温計は31度を示しています。暑いです！」最高気温が30.4度と、全国一番の暑さとなった上田市。