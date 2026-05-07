ビーチバレーの元人気選手で“ビーチの妖精”と呼ばれたタレントの浅尾美和（４０）が、７日までに自身のＳＮＳを更新。プライベートショットを公開した。インスタグラムに「バンテリンドームに行って来ました♪今シーズン初観戦！！」と書き始め、４日の中日―阪神戦を家族で観戦する自撮り写真などを載せた浅尾。「実は毎年ゴールデンウィークは家族で応援に行っているのですが、私たちが行った日は毎回完敗。今年こそは