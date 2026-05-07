◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月７日、栗東トレセンメンバー唯一の外国産馬ユウファラオ（牡３歳、栗東・森秀行厩舎、父アメリカンファラオ）が前走の再現だ。この日の最終追い切りは坂路を単走で、５２秒５―１２秒２。しまいは鋭く伸びて、余力は十分だった。清水亮助手は「乗っている（感覚）以上に時計が出ていたようだし、具合の良さがうかがえる。いい状態で