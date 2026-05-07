◆第４０回記念綾部大会（３〜５日・あやべ日東精工スタジアムほか）▽中学生の部・決勝大阪箕面ボーイズ１０ー７京田辺ボーイズ「第４０回記念綾部大会」は５日に決勝が行われ、大阪箕面ボーイズ（大阪北支部）が制覇。現世代としては、うれしいレギュラー大会初優勝となった。打力で初タイトルをつかんだ。大阪箕面は準決勝までの３試合を先行逃げ切り。決勝は一時３点ビハインドも、終盤にひっくり返し「夏に向け