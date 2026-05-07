インドネシアの特殊詐欺拠点で拘束され、先月、日本に移送された男13人が、60代の女性から暗号資産2200万円相当をだまし取ったとして警視庁に再逮捕されました。詐欺の疑いで再逮捕されたのは、インドネシアの首都・ジャカルタ近郊の詐欺拠点で拘束され、先月、日本に移送された男13人です。13人は、インドネシアから警察官を装い「資産を暗号資産にかえて紙幣調査を受ける必要がある」などとうそを言って、大阪府の60代の女性から