元女優の名代杏子さんが7日、Xを更新。6日に71歳で亡くなった、特撮テレビドラマ「宇宙刑事ギャバン」で共演の大葉健二さんを追悼した。「宇宙刑事ギャバン」で銀河連邦警察の秘書官・マリーン役を務めた名代さんは「大葉さんが亡くなられた事を聞き唯々ショックで今は呆然としています。その当時の事が今、走馬灯のようにまわっています」と吐露。続けて「この写真は初めてのスチール写真でした。カッコいいギャバン、お茶目なギ