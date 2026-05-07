元AKB48のタレント柏木由紀（34）が、7日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。モーニングルーティンを明かした。同番組ではお笑いコンビ、ヤーレンズがMCを務めた。ヤーレンズの出井隼之介（39）から「我々の『ふらっと』では毎回おなじみになってるんですけど、モーニングルーティンを伺いたくて」と聞かれた。相方の楢原真樹（39）も「これは需要があるよ」と期待し、出井は「最近