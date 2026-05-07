セブン-イレブン・ジャパンは5月12日から順次、創業感謝祭の「感謝盛り」と銘打ち、ラーメン・牛丼・パンなど人気の定番12品を総重量ベースで50％以上増量する。価格は据え置き。7日に記者説明会を開き、岡嶋則幸執行役員マーケティング本部長は「対象はどの店舗でも売っているような定番アイテム。開発ではそれらがひと目で増量されたと分かるようにこだわった。期間中の客数はセール前に比べて2割以上増を見込む」などと語っ